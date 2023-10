Não quero Forças Armadas na favela brigando com bandido, diz Lula sobre RJ

comentou nesta sexta o plano do seu governo para empregar militares no Rio de Janeiro e disse que não quer as Forças Armadas “na favela brigando com bandido”, porque esse não é o papel da instituição. E avisou que, enquanto ele for presidente, “não tem GLO” — sigla que designa as ações de Garantia da Lei e da Ordem já utilizadas nos últimos anos.

“O que nós queremos é que as Forças Armadas cumpram a sua função constitucional. Têm que cuidar da segurança desse país, do nosso espaço aéreo, geográfico, do nosso povo e defender o Brasil contra possíveis inimigos externos. É esse o papel das Forças Armadas.

Ele então relatou que teve nessa semana tive uma reunião com os três comandantes das Forças Armadas e com ministro da Defesa, José Múcio, para discutir uma participação deles no Rio de Janeiro. “Eu não quero as Forças Armadas, sabe, na favela brigando com bandido. Não é esse o papel das Forças Armadas. E enquanto eu for presidente não tem GLO. Eu fui eleito para governar esse país e vou governar esse país”, afirmou. headtopics.com

“Mas a gente não vai fazer nenhuma intervenção como já foi feita pouco tempo atrás, em que se gastou uma fortuna com o Exército no Rio de Janeiro e que não resolveu nada. Quando você faz uma intervenção abrupta, os bandidos tiram férias. Quando termina a intervenção, eles voltam.

