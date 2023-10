Não queremos exportar sol e vento com painéis feitos no exterior, diz assessor da Fazenda

Congresso Brasil Competitivo: João Resende discursou na abertura do evento (Reprodução/Reprodução)energia verde

"Não queremos ser exportador de sol e vento a partir de um painel solar feito na China com carvão, com eletrolizador feito na Alemanha, e transportado em um navio feito em Cingapura e replicar 500 anos de economia extrativista sem valor agregado", disse João Paulo de Resende, assessor especial do Ministério da Fazenda.aqui

O assessor, que representava o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, também questionou as demandas por investimentos públicos pesados em novas tecnologias, como a produção de hidrogênio verde, que demanda milhões de reais para ser criada e está em fase de pesquisas. headtopics.com

"A forma talvez mais inteligente, rica e benéfica para o Brasil participar desse processo é 'ora, venha produzir bens industriais aqui, venha fazer um aço verde, um cimento limpo", prosseguiu."A principal solução que a gente quer vender para o mundo é um produto industrial com zero pegada de carbono."

Patrícia Ellen, sócia da Systemiq e co-fundadora da Aya Earth Partners destacou que o próximo passo para o Brasil avançar na competitividade é se voltar para a economia de baixo carbono, pois o mundo está cada vez mais acordando para a necessidade de transição energética e o país não pode ficar para trás."A gente parece sapos numa panela sendo fervidos. headtopics.com

