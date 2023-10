“Não podemos permitir a desindustrialização no Brasil”, diz novo presidente da CNI

O empresário baiano Ricardo Alban assumirá a presidência da Confederação Nacional da Indústria (CNI), na próxima terça-feira (31), com um discurso de que o setor é peça-chave no desenvolvimento do país. "Não podemos permitir a desindustrialização", disse Alban, em conversa com a CNN dias antes de sua posse.

Além dos juros básicos, no entanto, ele chama a atenção para o peso do spread bancário nos custos de financiamento das empresas. No caso da transição energética, o novo presidente da CNI faz uma ressalva sobre a chegada da tecnologia de hidrogênio verde.

Consulte Mais informação:

CNNBrasil »

Os pontos críticos da reforma tributária para a CNIA reforma tributária extingue PIS, Cofins e IPI federais, ICMS estadual e ISS municipal. No lugar, serão criados dois impostos. Consulte Mais informação ⮕

Lexa compartilha foto ao lado de Ricardo Vianna e utiliza emoji românticoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Polícia procura por Ricardo Merini, ator que desapareceu em São PauloArtista, de 27 anos, foi visto pela última vez no sábado (21), em um bairro da capital Consulte Mais informação ⮕

Polícia faz buscas por ator Ricardo Merini, que desapareceu em São PauloNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Conheça Ricardo Merini, ator e modelo que está desaparecido há seis diasRicardo foi visto pela última vez saindo sozinho de casa no último sábado (21) e já foi rosto exclusivo de uma famosa grife italiana Consulte Mais informação ⮕

Lexa rebate críticas sobre affair com Ricardo Vianna: 'Cansada'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕