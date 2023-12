'Não consigo respirar': investigação da BBC revela como gás tóxico de petróleo põe milhões em risco no Oriente Médio. A queima de gás residual durante a extração de petróleo é praticada em toda a região do Golfo Pérsico – incluindo o país anfitrião daOs Emirados Árabes Unidos proibiram a queima rotineira de gás nos campos de petróleo há 20 anos, mas imagens de satélite mostram que a prática permanece, apesar das possíveis consequências à saúde dos seus habitantes e dos países vizinhos.

Análises realizadas para o Serviço Árabe da BBC demonstram que os gases se espalham por centenas de quilômetros em toda a região. O estudo também analisou a poluição proveniente de poços no Iraque, Irã e Kuwait. Nenhum dos países envolvidos comentou o assunto – eles se recusaram a fazer comentários ou não responderam aos pedidos enviados pela BBC





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Começou o Global Media Congress 2023 nos Emirados Árabes UnidosComeçou nesta 3ª feira (14.nov) o Global Media Congress 2023, nos Emirados Árabes Unidos. O evento, que vai até o dia 17 de novembro, recebe em Abu Dhabi profissionais e especialistas de mídia e comunicação de todo o mundo. Na abertura do congresso, o ministro da Tolerância e Coexistência dos Emirados Árabes, Sheik Nayan bin Mubarak Al Nahyan, defendeu em discurso que os meios de comunicação social podem promover a cooperação internacional.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Emirados Árabes planejam usar reuniões da COP28 para negociações comerciaisA equipe dos Emirados Árabes planeja usar as reuniões da COP28 para negociações comerciais, enquanto se concentra em ações climáticas significativas. Documentos obtidos revelam o planejamento para reuniões com governos estrangeiros antes da cúpula.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Nos Emirados Árabes, Kaylan vive bom momento atuando pelo Al DhaidBrasileiro, que chegou atuando como zagueiro, agora conquista seu espaço como volante do time

Fonte: Lance! - 🏆 30. / 51 Consulte Mais informação »

Emirados Árabes dizem que EUA deveriam pressionar por fim rápido da guerra em GazaSecretário de Estado dos EUA disse que não é a favor de cessar-fogo e sim de 'pausas humanitárias'

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Líderes árabes pressionam Estados Unidos para convencer Israel a concordar com o cessar-fogo em GazaO mais alto diplomata americano, Antony Blinken, teve uma reunião com o Primeiro-Ministro do Líbano e com os ministros de Relações Exteriores da Jordânia, Arábia Saudita, Emirados Árabes e Egito. Estes são alguns dos países que mais criticam a ofensiva israelense em Gaza.

Fonte: jornalnacional - 🏆 24. / 51 Consulte Mais informação »

COP28: o que é e por que importa para o futuro do planetaA realização da COP28 em Dubai é controversa porque os Emirados Árabes Unidos são uma das 10 maiores nações produtoras de petróleo do mundo.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »