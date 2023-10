Não adianta tanque na rua; é preciso inteligência

O governo está com uma situação delicada nas mãos, porque nem ele, nem as Forças Armadas querem que as FFAAs entrem diretamente no combate ao crime organizado no Rio e outros lugares – especialmente no Rio -, porque as experiências anteriores foram fracassadas não adianta colocar tanque na rua e continuar o mesmo. É um ponto que só desmoraliza as Forças Armadas e enfraquece o governo.

e inteligência para barrar a entrada de armas e drogas, e confinar traficantes e milicianos. Não vamos acabar com a criminalidade, mas tem que ter um mínimo de controle.

