'Não acreditamos no rotativo e cliente tem dificuldade de entender o produto', diz Pan

A expectativa, segundo o executivo, é voltar a originar mais cartões, mas com um limite médio menor. “Apesar do cartão para nosso público-alvo, por si só, não ser um negócio com uma rentabilidade elevada, é uma importante fonte para engajar os clientes”, explicou a analistas.

Como os clientes do banco são, tradicionalmente, de baixa e média renda, o produto tem uma margem mais apertada, segundo o executivo. “A gente precisa ser bem assertivo no crédito e também na venda de financiamento dentro do cartão de crédito, como o parcelado.”

Guimarães afimou ainda que os resultados devem melhorar a partir de 2024 com o crescimento da carteira de crédito e com a manutenção da margem líquida em patamares altos. “Esperamos uma evolução da rentabilidade porque as safras recentes de originação estão melhores, além do fato de que todo esse movimento cíclico de crédito mais duro que a gente viveu em 2022 e 2023, toda aquela inadimplencia maior, vem sendo digerida no nosso balanço”, afirmou Guimarães em teleconferência com analistas.

O executivo disse ainda que acredita na redução de inadimplência no próximo ano e no crescimento da originação, decorrente do aumento da participação no segmento B2C.pretende aumentar a originação principalmente nos segmentos de veículos e consignados, segundo Guimarães.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

VALORECONOMICO: ‘Não há solução no curto prazo para a Argentina’, diz Eduardo ViolaO resultado do primeiro turno, que definiu a disputa entre um populista de esquerda e um de direita, é o pior possível para a economia e democracia do país

Fonte: valoreconomico | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: F1: Felipe Massa diz não saber se irá ao GP de São Paulo: 'Não houve convite'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Fluminense x Boca: Eduardo Paes estuda telão na Cinelândia para final da LibertadoresNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Libertadores: Eduardo Paes quer telão na Cinelândia para finalPrefeito do Rio de Janeiro conversa com Fluminense sobre local para realizar o evento

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Eduardo Barros elogia atuação dos reservas do Flu em derrota para o BahiaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Eduardo Barros lamenta chances perdidas pelo Fluminense, valoriza jogadores e destaca: 'Estão preparados'Apesar da derrota para o Bahia, por 1 a 0, na Arena Fonte Nova, o auxiliar técnico do Fluminense, Eduardo Barros, deixou o jogo com o sentimento de dever cumprido.

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕