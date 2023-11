Número de reféns sob o controle do Hamas sobe para 239, diz Israel

O porta-voz das Forças de Defesa de Israel (FDI), Daniel Hagari, afirmou na tarde deste domingo, 29, que o país contabiliza 239 reféns sob o controle do Hamas. O número não é definitivo, e os militares seguem investigando em busca de novas informações. Nesse grupo de pessoas, de acordo com ele, estão inclusive trabalhadores estrangeiros.

“Nas últimas duas semanas, temos apelado aos residentes do norte da Faixa de Gaza e da Cidade de Gaza para se mudarem temporariamente para o sul. A mudança para o sul é para sua própria segurança. Enfatizamos que esta é uma chamada urgente”, disse Daniel Hagari.

Hagari também já havia avisado, durante transmissão televisiva, que as forças de Israel intensificariam a invasão terrestre a Gaza , o que corroborou as falas do primeiro ministro Benjamin Netanyahu de uma guerra “por fases”. Conforme o porta-voz, mais de 450 instalações do grupo terrorista foram atingidas. headtopics.com

. Os grupos buscavam farinha de trigo e outros artigos básicos de sobrevivência, como produtos de higiene. A informação sobre os saques ocorreu após a restauração dos serviços de telefonia e internet na região. . O fornecimento de água na região também foi restabelecido com a reabertura do segundo de três dos sistemas de fornecimento que estavam bloqueados.

