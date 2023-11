Número de reclamações recebidas pela administração federal cresce 35,8% sob Lula

A administração pública federal recebeu 527.137 denúncias e reclamações no governo Lula (PT), até o momento, pelo Sistema Informatizado de Ouvidorias (e-Ouv), segundo painel da Controladoria-Geral da União (CGU) que reúne as manifestações feitas diariamente, por esse meio, a empresas, órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais.

A lista dos assuntos com maior número de denúncias respondidas e em tratamento traz"Outros em Previdência" (com 4.938) e"Denúncia Crime" (4.291) nas primeiras posições. Ela contém ainda, por exemplo,"Biodiversidade" (2.936),"Programa Bolsa Família" (1.641) e"Assédio Moral" (1.612).Em relação às reclamações, o mês em que mais ocorreu foi maio, com 55.130.

A Empresa Brasil de Comunicação (EBC) recebeu 46 manifestações do tipo denúncia (ante 65) e 535 do tipo de reclamação (ante 484). Neste ano, o mês com mais denúncias é abril (13), e o com mais reclamações, janeiro (100).

O Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), por sua vez, recebeu 54 denúncias (ante 61) e 767 reclamações (ante 796). Outubro de 2023 aparece com 14 manifestações do primeiro tipo, e maio, com 95 do segundo.

Por fim, o Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec) recebeu três do tipo denúncia (ante quatro) e 13 do tipo reclamação (ante três). Fevereiro, março e setembro respondem pelas denúncias, e março é o com mais reclamações (quatro).

Houve 40.723 respostas à pesquisa de satisfação, dentre as quais 28% disseram que a demanda foi resolvida, 15%, que parcialmente, e 57%, que não. A satisfação média com o atendimento prestado está em 38,87%. Ainda dentre os respondentes, 42,99% se disseram muito insatisfeitos (maior percentual) com o atendimento.

