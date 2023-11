Número de mortos pelo furacão Otis sobe para 43 no México

Pelo menos 43 pessoas morreram depois que o furacão Otis atingiu o estado de Guerrero, no sul do México, como uma tempestade devastadora de categoria 5 na semana passada, disse o governador da região no domingo (29). As vítimas falecidas incluem 33 homens e 10 mulheres, informou a governadora Evelyn Salgado Pineda em uma postagem no Facebook.

Em apenas 12 horas, o fenômeno se intensificou rapidamente de uma tempestade tropical para a tempestade mais forte já registrada na área, informou a CNN anteriormente. A devastação de Otis deixou estruturas, incluindo alguns arranha-céus, em ruínas com blocos de concreto expostos, pedaços de madeira espalhados e telhados inexistentes, mostraram imagens e vídeos. A tempestade e a chuva inundaram estradas com vários metros de águas turvas.

