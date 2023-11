Número de mortos na Faixa de Gaza se aproxima de 8 mil, diz Ministério da Saúde palestino

O número de pessoas mortas durante os ataques israelenses na Faixa de Gaza desde 7 de outubro aumentou para 7.950, informou no domingo (29) o Ministério da Saúde palestino, controlado pelo grupo radical islâmico Hamas em Ramallah. . Mais de 20 mil pessoas ficaram feridas, acrescentou o ministério.

O número de mortos relatado inclui 116 profissionais médicos, já que muitos hospitais foram atingidos por ataques militares. Numa atualização anterior, o ministério disse que 24 hospitais no norte de Gaza, com uma capacidade combinada de 2.000 camas, foram instruídos a evacuar.

