Número de militares presos por furto de armas do Exército sobe para 19

O Exército informou nesta sexta-feira, 27, que mais dois militares sofreram prisão administrativa no caso do furto de 21 metralhadoras (foto) do Arsenal de Guerra de Barueri, na Grande São Paulo. Ao todo, foram feitas 19 prisões“falha de conduta e/ou erro de procedimento nos processos de fiscalização e controle de armamento”

. Os militares punidos não ficam em celas, mas passarão até 20 dias detidos no próprio arsenal, com restrições de circulação. “O Exército ainda aguarda autorização para prender seis militares envolvidos diretamente com o furto das armas. O pedido de prisão preventiva foi feito ao Superior Tribunal Militar, que não havia dado a autorização até o início da tarde desta sexta”Das 21 metralhadoras furtadas, 17 foram recuperadas pelas polícias do Rio e de São Paulo.

