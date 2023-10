Número de casos de covid-19 cai pela 1ª vez após três meses de alta, diz Instituto Todos pela Saúde

Publicado em 27 de outubro de 2023 às, 18h06.caiu pela primeira no Brasil após três meses de altas consecutivas,

segundo dados dos Instituto Todos pela Saúde (ITpS ) divulgados nesta sexta-feira, 27. . A análise utiliza a base de dados de diagnósticos moleculares feitos pelos laboratórios parceiros Dasa, DB Molecular, Fleury, Hospital Israelita Albert Einstein (HIAE), Hilab, HLAGyn e Sabin.

Entre os estados analisados, os casos continuam acima de 30% no Paraná (33%), em São Paulo (31%) e em Santa Catarina (31%). Na análise por faixa etária, os casosTaxas acima de 30% são observadas a partir dos 40 anos, com pico entre 50-59 anos (37%).saiu de pouco mais de 6% (semana encerrada em 8 de julho) e atingiu o pico de 33% (14 de outubro). headtopics.com

Segundo o monitoramento genômico do Ministério da Saúde, o motivo da alta foi a circulação da subvariante da ômicron XBB.1.5. Identificada pela primeira vez em janeiro deste ano nos Estados Unidos, ela foi responsável pelo aumento de casos no território norte-americano. A) identificou que a cepa é 40% mais transmissível, mas não apresenta um maior nível de gravidade da doença.

Em meio a alta de casos, o Ministério da Saúde reforçou nesta sexta-feira a necessidade de vacinação para combater o vírus." As vacinas oferecidas pelo SUS seguem seguras e eficazes contra as possíveis manifestações mais graves da doença. Em consonância com as recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS), a pasta orienta a aplicação de uma dose de reforço da vacina bivalente para todas as pessoas com 18 anos de idade ou mais", escreveu em nota. headtopics.com

