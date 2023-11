Museu português faz turista sentir terremoto que destruiu Lisboa em 1755

O site do museu destaca que é como se fosse uma viagem no tempo.As consequências do terremoto foram muito além dos danos imediatos. Ainda hoje é impossível constatar o impacto que teve na ciência, na filosofia, no urbanismo e na sociedade.Riqueza de detalhesDentro do espaço, o repórter constatou que os acontecimentos daquele dia trágico, em Lisboa, foram recriados com riqueza de detalhes.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: Em museu temático de 'Friends', fãs declaram luto por morte de Matthew Perry: 'sensação de desmoronamento'Espaço em Nova York recria ambientes da série, como a cafeteria Central Perk, onde os personagens principais costumavam se reunir

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Museu de Arte Contemporânea de Niterói é tombado pelo InepacÁrea no entorno da obra icônica de Oscar Niemeyer também foi protegida, para garantir a ambiência

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Mariana Becker volta à transmissão da Band no GP de São Paulo de F1Notícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Memória Band homenageia os 110 anos de Vinícius de MoraesNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Israel ataca 300 alvos do Hamas e cerca cidade de GazaNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: Prefeitura de SP anuncia gratuidade nos ônibus em dias de provas do EnemNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕