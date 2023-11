Museu de Arte Contemporânea de Niterói é tombado pelo Inepac

Inaugurado em 1996 no Mirante da Boa Viagem, em uma praça com 2.500 m², o MAC faz parte do Caminho Niemeyer, segundo maior conjunto urbanístico e cultural projetado pelo arquiteto. Sobrinho de Oscar, Luiz Carlos Niemeyer festejou a notícia.

— A Fundação Oscar Niemeyer recebeu com muita alegria a notícia do tombamento do MAC Niterói. A preservação e proteção da obra de Oscar Niemeyer é de enorme importância cultural para nosso país e nosso estado. Esse movimento engrandece ainda mais nosso patrimônio cultural — afirmou Luiz Carlos, que ocupa atualmente o cargo de presidente da Fundação Oscar Niemeyer.

Além do MAC, uma área ao redor foi contemplada pelo decreto, como forma de garantir a manutenção das características do seu entorno. Nela está incluída a faixa de pedestres ao longo da orla, com início na Avenida Jornalista Alberto Francisco Torres, na altura da Pedra do Índio, indo até 200 metros além do MAC, na Avenida Almirante Benjamin Sodré, e englobando, também, a Ilha dos Cardos.

— O ato de tombamento é de vital importância para a preservação e manutenção da memória fluminense, e o Inepac tem trabalhado com o objetivo de reafirmar os papéis de proteção e de fiscalização conferidos legalmente ao instituto.

Construído com concreto armado e vigas protendidas (pré-moldadas), o MAC tem áreas de exposição, um restaurante e um auditório conectados por uma rampa sinuosa. De acordo com relatório do Inepac, o museu tem uma estrutura de 16 metros de altura, que se assemelha a uma flor ou uma taça, com cobertura de 50 metros de diâmetro e quase 2.000 metros quadrados de superfície.

