Musa do Chelsea provoca jogador da Seleção e exalta promessa de clube londrino

Rio - A musa do Chelsea, Astrid Wett, é apaixonada pelos Blues. Empolgada com o jovem atacante Mykhaylo Mudryk, de 22 anos, que veste a camisa 10 do seu clube, ela fez uma provocação a Gabriel Martinelli, da seleção brasileira e destaque do Arsenal, maior rival londrino do Chelsea.

'Como todos ainda estão dormindo posso dizer com segurança que Mudryk é cinco vezes melhor que Martinelli e todos concordarão no final da temporada', publicou a britânica no Instagram. Revelado pelo Shakhtar Donetsk, Mykhaylo Mudryk está na sua segunda temporada pelo Chelsea. No total, ele entrou em campo em nove jogos e fez dois gols. Já Gabriel Martinelli, que defende o Arsenal desde 2019, tem números semelhantes na mesma temporada.

