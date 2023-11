Município ganha novo sistema de gestão da educação

Foi lançado na última quinta-feira (26), no auditório da Prefeitura de Cachoeiras de Macacu, o Sistema de Gestão Educacional Educ+. Segundo o governo, a ferramenta tem como principal objetivo a organização de fluxos e desburocratização da rede municipal de ensino.

Com o sistema, que foi adquirido pela Secretaria Municipal de Educação (SME) e que, de acordo com a Prefeitura, contou com total participação e colaboração da equipe técnica da Educação ao longo do processo de aquisição, as unidades municipais de ensino terão a unificação de cadastro, informações gerais das unidades escolares, organização da estrutura física para uso pedagógico e administrativo,...

De volta ao Brasil, Steve B quer fazer o Funk In RioDe volta ao Brasil, Steve B quer fazer o Funk In Rio Consulte Mais informação ⮕

Temporal transforma dia em noite no Rio de JaneiroO fenômeno atingiu o estado no início da manhã desta quinta-feira, dia 26. Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a situação das ruas em diversas regiões do Rio de Janeiro. Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 27/10O sétimo dia no Pan-Americano de Santiago foi de medalhas para o Brasil. Ao total, nossos atletas subiram ao pódio quatro vezes Consulte Mais informação ⮕

Pan 2023: confira as medalhas do Brasil no dia 28/10Judô e tênis garantem para o país as posições mais altas nos pódios no Pan-Americano de Santiago Consulte Mais informação ⮕

Pan de Santiago: Brasil encerra primeiro dia do judô com seis medalhasAtletas brasileiros venceram todas as disputas por medalhas neste sábado (28) Consulte Mais informação ⮕

Halloween em grande estiloNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕