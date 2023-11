Multidão ataca aeroporto no Daguestão, na Rússia, por causa de voo com judeus

Uma multidão atacou um aeroporto na pequena república russa do Daguestão na noite de domingo (horário local), em antecipação à chegada de um voo de Israel, disseram relatórios locais. O governo de Israel exigiu que a Rússia protegja os cidadãos israelitas e os judeus onde quer que estejam.

Manifestantes acusam os Estados Unidos de “apoiar o agressor”. Embaixada dos EUA aconselha medidas de segurança para cidadãos americanos que vivem na regiãoMaría Corina Machado foi proibida pelo governo Maduro de concorrer a cargos públicos por 15 anos. Mesmo assim obteve uma vitória esmagadora nas primárias das eleições presidenciais do ano que vem

Multidão destrói carro oferecido por influenciador como prêmio de 'gincana' em Guarapari (ES). O caso foi registrado nesta quinta-feira, 26, na Praia das Castanheiras, na cidade do litoral do Espírito Santo.

Mulher morre após incêndio em centro eleitoral na Colômbia
Fogo teria sido causado por multidão de forma intencional

Rússia reivindica execução de seus próprios soldados, afirma Casa Branca; veja outros acontecimentos
Pais já foi acusada de usar "tropas de barreira" para impedir que os soldados abandonassem as linhas da frente

Rússia se beneficiou do ataque, diz líder do Hamas no exterior
Ex-chefe do grupo terrorista apelou ao Hezbollah e outras organizações para se juntarem em uma "guerra total" contra Israel