Multas judiciais a Bolsonaro superam R$ 1,6 milhão

Além da multa, o ex-presidente foi punido pela corte eleitoral na terça com sua segunda condenação à inelegibilidade —desta vez, por uso político do desfile do Sete de Setembro do ano passado., o TSE também tornou Walter Braga Netto, vice na chapa de Bolsonaro em 2022, inelegível até 2030 e multou o general em R$ 212,8 mil.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SBTNEWS: Segundo julgamento de Bolsonaro no TSE será retomado nesta 3ªfeira (31.out)Segundo julgamento de Bolsonaro no TSE será retomado nesta 3ªfeira (31.out)

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: TSE retoma julgamento de Bolsonaro e Braga Netto por uso político do 7/9TSE retoma julgamento de Bolsonaro e Braga Netto por uso político do 7/9

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: A aposta de adversários de Bolsonaro para o julgamento do TSESessão desta terça-feira pode impactar futuro político de Braga Netto

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

REVISTAISTOE: TSE retoma hoje julgamento de Bolsonaro por uso eleitoral do 7 de SetembroO Tribunal Superior Eleitoral (TSE) irá retomar, às 19h desta terça-feira, 31, o julgamento de duas ações e de uma representação especial contra o

Fonte: RevistaISTOE | Consulte Mais informação ⮕

BAND.COM.BR: TSE retoma julgamento que pode condenar Bolsonaro por abuso de poderNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora!

Fonte: Band.com.br | Consulte Mais informação ⮕

CARTACAPITAL: TSE retoma julgamento contra Bolsonaro e Braga Netto por uso político do 7 de SetembroCorte tem 2 votos a 1 para tornar o ex-presidente, novamente, inelegível

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação ⮕