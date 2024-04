Mulheres se empoderam e aceitam suas formas originais

Onda de valorização da beleza natural está fazendo com que mulheres se empoderem e aceitem suas formas originais. Em conversa com a Ela, Dr. Jairo Casali fala sobre a cirurgia que virou tendência entre as celebridades. Confira! Realizou a cirurgia e explicou o motivo da remoção. 'Me olhei no espelho e não reconheci meu corpo. Mais precisamente, meus seios', disse em depoimento escrito por ela mesma para o portal.

'Até quando as pressões estéticas externas vão ditar os nossos processos? Será que é mesmo sobre o que achamos bonito ou é justo sobre aceitação? E até onde (e por que) nos permitimos ir numa busca de algo que talvez acalante os olhos, mas nunca o coração?'. Alertou sobre sintomas pouco divulgados. 'Eu acordava de madrugada com uma dor no peito... Uma sensação de peso', comentou nas redes. Já a apresentadora 'O meu corpo não precisa estar a serviço da sociedade. Precisa estar a serviço do meu bem-estar. Essa luta (pela vaidade) a gente nunca vence, a gente nunca descansa.

