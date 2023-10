Mulheres são maioria em todas as regiões do Brasil, aponta Censo 2022 do IBGE

Pela primeira vez em cinco décadas, as mulheres representam a maioria em todas as grandes regiões brasileiras, inclusive na Região Norte, que era a última a consolidar essa tendência histórica. A revelação veio com os novos dados doDo total de 203.080.756 habitantes no Brasil, 104.548.325 (51,5%) são mulheres, superando em 6.015.894 o número de homens, que totalizam 98.532.431 (48,5%).

O indicador de razão de sexo utilizado pelo IBGE contrasta o número de homens para cada 100 mulheres. Em 1980, essa razão era de 98,7 homens para 100 mulheres, mas em 2022 essa relação diminuiu para 94,2 para 100.No recorte etário, entre o nascimento e os 19 anos, há predominância masculina. No entanto, das idades de 25 a 29 anos em diante, as mulheres se tornam maioria, e essa proporção amplia-se com o avançar da idade.

“As causas de morte nessa população jovem masculina estão ligadas a causas não naturais, como violência e acidentes, que afetam mais os homens entre 20 e 40 anos, comparativamente às mulheres”O Rio de Janeiro aparece como o estado com a maior proporção de mulheres, apresentando uma razão de 89,4 homens para cada 100 mulheres. Dos 16.055.174 habitantes do estado, 8.477.499 (52,8%) são mulheres, enquanto 7.577.675 (47,2%) são homens. headtopics.com

O ranking de estados com maior predominância feminina é seguido pelo Distrito Federal (91,1 homens para 100 mulheres), Pernambuco (91,2), Sergipe (91,8) e Alagoas (91,9). Por outro lado, Mato Grosso encabeça a lista com a maior proporção de homens. No estado, há 101,3 homens para cada 100 mulheres. Do total de 3.658.649 habitantes mato-grossenses, 1.817.408 (49,7%) são mulheres e 1.841.241 (50,3%) são homens.

Apenas outras três unidades federativas apresentam uma população onde os homens são maioria: Roraima, com uma razão de 101,3 homens para 100 mulheres; Tocantins, com igual razão de 101,3; e Acre, onde há 100,2 homens para cada 100 mulheres. headtopics.com

