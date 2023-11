Mulheres iranianas punidas por não cobrirem a cabeça com hijab

'Meu sonho era usar o que bem entendesse': as mulheres iranianas punidas por não cobrirem a cabeça com hijabAfinal, elas podem precisar enfrentar a reação negativa das suas famílias ou ser segregadas pela sua comunidade. E alguns países criaram leis para pressioná-las ainda mais.

O parlamento iraniano aprovou recentemente um controverso projeto de lei para aumentar significativamente as penas de prisão e multas impostas às mulheres e meninas que desrespeitarem o rigoroso código de vestimenta do país. Para se tornar lei, o projeto ainda precisa ser aprovado pelo Conselho Guardião, que fiscaliza o cumprimento da Constituição iraniana. O projeto de lei foi criado depois de amplos protestos das mulheres iranianas, que foram às ruas e retiraram seus hijabs.Existem cerca de um bilhão de mulheres muçulmanas em todo o mundo. Para muitas delas, usar ou não o hijab é uma decisão individua





