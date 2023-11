Mulher supera abusos e enfrenta oposição para se divorciar

O medo deu lugar ao alívio quando Maria finalmente conseguiu colocar um ponto final em seu casamento e em um cotidiano de "Era como uma prisão sem grades", conta ela à BBC News Brasil, sobre o relacionamento que durou 15 anos com o homem que a fez comer dinheiro na frente dos filhos, a Maria, que prefere usar um nome fictício para proteger os filhos, tinha 30 anos quando conseguiu reunir forças para interromper os abusos que sofria e enfrentar sozinha as consequências do divórcio.

Ela teve de encarar a forte oposição de familiares, incluindo a mãe, e até de integrantes da comunidade da igreja católica que frequentava. Todos eram contra a separação. "Em 2007, esperei minha mãe viajar para me separar. Depois que ela voltou, não aceitava o término e ficou brava comigo por muito tempo", conta a advogada, atualmente com 46 anos





bbcbrasil » / 🏆 8. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Mulher presa pela morte de idosa no Pechincha era 'filha de consideração' da vítimaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Influenciadora e mãe de gêmeos: quem era mulher assassinada pelo marido enquanto dormia, em SPDe acordo com a polícia, Victor dos Santos Lima Bezerra atirou contra a vítima e, em seguida, cometeu suicídio na manhã desta quarta-feira (1º), em São José dos Campos

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Mulher em uma moto faz bandalha atravessando passarela em Itapeba, região central de MaricáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Segurança Presente prende homem que ameaçava e torturava psicologicamente uma mulherNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Britney lembra do Rock in Rio e de nadar nua no mar: 'Eu me sentia corajosa'Memórias foram reveladas em sua autobiografia 'A mulher em mim', lançada nesta terça-feira, dia 24

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

A caminho do hospital, mulher dá à luz dentro de carro de aplicativoA caminho do hospital, mulher dá à luz dentro de carro de aplicativo

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »