Mulher sofre com sintomas prolongados de Covid-19

Todos os dias, a americana Davida Wynn se propõe uma tarefa: tomar banho. Ou lavar a louça. Ou fazer uma refeição elaborada. Ao final da tarefa, ela fica exausta e tem que sentar ou deitar, às vezes adormecendo onde quer que esteja. “Qualquer coisa além disso é verdadeiramente insuportável”, disse Wynn, de 42 anos. Seu coração dispara mesmo durante pequenas tarefas, e ela frequentemente fica tonta. Pelo menos uma vez por mês, ela cai em sua casa nos arredores de Atlanta.

Uma vez ela machucou gravemente o rosto e outra vez bateu o joelho.Wynn foi infectada com o coronavírus em maio de 2020, quando era enfermeira em uma unidade hospitalar de Covid, e ficou tão doente que foi colocada em coma induzido por seis semanas. Desde então, seus exames de sangue indicaram que ela estava apresentando inflamação extrema, uma marca registrada de doença autoimune. Sabe-se que a infecção pelo coronavírus deixa um longo legado de problemas de saúde, muitos dos quais são caracterizados como Covid prolongada





