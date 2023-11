Mulher leva soco no rosto por desconhecido em Cuiabá

Mulher leva soco no rosto por desconhecido enquanto caminhava com a filha em Cuiabá. Uma mulher foi agredida na tarde da última quarta-feira (25) no bairro Bela Marina. De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima estava levando a filha para a escola.

No vídeo é possível ver o momento em que o agressor desferiu o golpe inesperadamente contra a mulher. Após a agressão, o homem foi detido por pessoas que estavam no local e levado à delegacia. Segundo Informações preliminares da PM, o homem seria usuário de drogas e sofreria de transtorno mental. Um B.O foi feito pela vítima e o caso foi registrado como lesão corporal.

Torcedores do Botafogo recorrem a planilhas para conter ansiedade rumo ao título do BrasileirãoLíder da competição, alvinegro enfrenta o Cuiabá neste domingo, no Estádio Nilton Santos Consulte Mais informação ⮕

Botafogo x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoBotafogo e Cuiabá se enfrentam na 30ª rodada do Brasileirão. O jogo será neste domingo (29), às 20h, no Nilton Santos. Consulte Mais informação ⮕

Sem Diego Costa, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo busca retomar boa fase no Nilton Santos diante do CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo x Cuiabá ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Torcida do Botafogo faz homenagem para Garrincha antes do jogo contra o CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕