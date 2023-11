Mulher fica gravemente doente após comprar medicamento para perder peso nas redes sociais

Uma mulher inglesa que comprou um medicamento para perder peso nas redes sociais disse à BBC que acabou no pronto-socorro por vomitar sangue. Maddy, de 32 anos, ficou gravemente doente depois de usar uma versão não licenciada de semaglutida — o ingrediente ativo do Ozempic — adquirida no Instagram. Uma investigação da BBC encontrou vendedores não regulamentados que oferecem a semaglutida como medicamento para perder peso, sem receita médica, pela internet.

Os médicos dizem que os medicamentos comprados de fontes não regulamentadas e ilegais são perigosos — e podem conter ingredientes potencialmente tóxicos

:

G1: Mulher de líder de facção visita Ministério da Justiça; secretário é cobrado a dar explicaçõesEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

JORNALODİA: Ana Hickmann apresenta o 'Hoje em Dia' depois de ser vítima de agressãoNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Mulher de líder do Comando Vermelho participou de reuniões com integrantes do Ministério da JustiçaMinistro Flávio Dino diz que encontros aconteceram sem o conhecimento dele

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »

CARTACAPİTAL: Desafios para o Enfrentamento da Invisibilidade do Trabalho de Cuidado Realizado pela Mulher no BrasilPoucas vezes um tema de redação do ENEM incomodou tanto os homens e os conservadores como o proposto este ano. A formulação do Enem escancarou uma conveniente ignorância ou miopia da sociedade patriarcal sobre este assunto. É urgente falarmos sobre o trabalho de cuidado porque, infelizmente, a confirmação expressa nas reações sobre seu significado e implicações na sociedade ultrapassa os suspeitos misóginos de sempre

Fonte: cartacapital | Consulte Mais informação »

G1: Semana Pop relembra a inusitada visita de Taylor Swift ao Brasil em 2012Cinco meses depois de Taylor Swift confirmar que viria ao Brasil com 'The Eras Tour', finalmente chegou a hora. Nessa sexta-feira (17), a cantora faz o primeiro dos seis shows agendados por aqui. Taylor se apresenta no Rio de Janeiro nos dias 17, 18 e 19 de novembro. Em seguida, desembarca em São Paulo para shows nos dias 24, 25 e 26 de novembro. A turnê marca o retorno da cantora ao país depois de 11 anos. Taylor esteve por aqui em 2012 para a divulgação do álbum 'Red', naquela primeira versão, que depois teve os direitos do projeto comprados pelo empresário Scooter Braun. Em 2021 a cantora lançou uma nova versão desse disco. Durante sua vinda ao Brasil, Taylor fez uma rodada de entrevistas e participações em programas de TV nacionais. E alguns desses momentos ficaram muito marcados e geraram memes.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »

G1: Caso Evandro: 'Começa uma nova luta para responsabilizar as pessoas que nos torturaram', diz Beatriz AbaggeEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação »