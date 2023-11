Mulher faz 20 procedimentos no corpo para se transformar em gata humana

"É uma loucura ver o quanto o corpo humano pode mudar e o que você pode realmente conseguir com modificações corporais”, disse ao "Media Drum World", sobre se tornar uma felina humana. A italiana planeja fazer mais modificações corporais. "Para conseguir a aparência completa de um gato, precisarei de um lifting de olhos de gato", disse sobre a cirurgia. Chiara quer olhos mais alongados e amendoados.

