Humberto Martins posa ao lado do irmão e explica relação de aprendizado: 'Influenciou minha boa conduta'Matthew Perry: em autobiografia, ator revelou já ter 'quase morrido' algumas vezes

Artista foi encontrado na banheira de hidromassagem em casa; 911 foi acionado para prestar socorro a uma parada cardíaca, diz site. Caso está sendo investigadoAmor, mordidas e até fuga com cavalo: macacos protagonizam 'romance' da vida selvagem em tentativa de salvar espécie ameaçada

Em Ibitipoca (MG), projeto inédito busca devolver para a natureza os muriquis-do-norte, maiores e mais ameaçados primatas da Mata Atlântica; restam menos de mil no Brasil Jungle Fight 121: 'Astro da Maldade' vence, mas não leva cinturão; e Brena Cardozo se sagra campeã peso-mosca

Mulher encontrada carbonizada na Zona Oeste do Rio tinha quatro filhos: 'Minha estrelinha'Ela era descrita por amigos e familiares como uma mãe dedicada e uma pessoa alegre

Seguranças do vice-chefe da maior milícia da zona oeste são presos no RioVice-chefe da quadrilha assumiu o cargo após a morte de Matheus da Silva Rezende, o Faustão, durante operação da Polícia Civil na segunda-feira (23)

Policial penal que foi preso por ligação com jogo do bicho é baleado na Zona OesteAltamir Senna Oliveira Junior, chamado de 'Misinho', foi candidato à deputado federal na última eleição

Moradora desaparecida da Tijuca é encontrada no Centro de São PauloEla morava em um hostel no bairro da Zona Norte do Rio

MORTES NA ZONA OESTE NO RIO, DISPUTADA POR MILÍCIAS, AUMENTAM ÍNDICE DE HOMICÍDIOS DE TODA A REGIÃO SUDESTEO terceiro capítulo da série especial para assinantes do projeto Tem Que Ler traz as consequências da guerra entre grupos de milicianos e traficantes: 16% dos assassinatos do estado ocorrem nos bairros da área mais conflagrada da cidade