Mulher em situação de rua é presa após esfaquear vítima oito vezes

Rio - Uma mulher em situação de rua foi presa após esfaquear oito vezes uma moradora do Centro de Iguaba Grande, de 59 anos, na Região dos Lagos, neste domingo (29).A vítima, que não teve sua identidade revelada, foi golpeada pela mulher após dizer que não tinha dinheiro para lhe dar, ao ser abordada na rua.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 25° BPM (Cabo Frio) foi acionada para o Centro de Iguaba Grande e prendeu uma mulher de 43 anos após ter agredido com golpes de faca uma outra mulher.A vítima precisou ser hospitalizada e foi socorrida, inicialmente, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região. Posteriormente, ela foi transferida para o hospital regional de Araruama.O caso foi registrado na 118ª (Araruama).

