Mulher é presa após pegar arma de policial e atirar em briga em shopping de SP

A Polícia Militar prendeu uma mulher que causou uma confusão e chegou a atirar com a arma de um policial no Shopping Campo Limpo, em São Paulo, nesta sexta-feira (27). Apesar do disparo, ninguém se feriu e o projétil apenas atingiu um quiosque do local.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados durante uma briga entre a mulher e um lojista. Durante a ocorrência, ela teria ido para cima da equipe, pego a arma do policial e disparado. Em nota à Band, o Shopping Campo Limpo informou que acionou a polícia após a cliente agredir o lojista no estabelecimento. “A ocorrência foi controlada e o funcionamento do shopping não foi afetado”, diz a nota.

