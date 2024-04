Mulher e filha são arrastadas por motorista de aplicativo após desentendimento sobre corrida

Uma mulher e a filha dela, de 5 anos, foram arrastadas pelo braço por um motorista de aplicativo após um desentendimento sobre a corrida. O caso ocorreu no último domingo (31), dia da Páscoa, na cidade de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Segundo as vítimas, as agressões aconteceram após o motorista se recusar a seguir pelo trajeto indicado pelas passageiras.

Segundo relatos da mãe, Taiene Priscila de Oliveira, ela solicitou ao motorista que passasse por um outro trajeto para deixar um amigo que estava no carro no caminho. Ela diz, porém, que o motorista se recusou. Além de Taiene e a filha, estavam no carro a irmã dela, um sobrinho e o amigo. Veja o momento da agressão: Taiene afirmou que solicitou ao condutor que passasse pela rua 2, e não pela rua 4. O destino, no entanto, não seria alterado. O prestador de serviço teria negado e dito que seguiria o percurso indicado no aplicativ

