Mulher é acusada de servir cogumelos venenosos em almoço na Austrália

Uma mulher de 49 anos foi acusada formalmente na Justiça na Austrália na quinta-feira (2) por ter convidado os pais e uma tia do ex-marido para um almoço e servido cogumelos venenosos. Na sexta-feira (3), a ré, Erin Patterson, foi à corte na cidade de Morwell para ouvir as acusações. A história começou no dia 29 de julho

. Naquela ocasião, Erin recebeu cinco pessoas para almoçar na casa dela, na cidade de Leongatha: Ela afirma que serviu bife wellington, um prato em que a carne é envolvida com uma massa fina (veja foto abaixo), e cogumelos. Três pessoas que estavam no almoço morreram: os pais e a tia de Simon. Ian, o marido de Heather, também ficou doente, mas sobreviveu depois de cerca de dois meses internado em um hospital. Simon Patterson, o ex-marido de Erin, aparece na Justiça como uma vítima de tentativa de assassinato. De acordo com os documentos, Erin já havia tentado matar Simon outras três vezes, em 2021 e 2022. Em agosto, a polícia havia afirmado que os sintomas das vítimas são consistentes com os de envenenamento por cogumelos. Meses antes dessas mortes, o governo do estado de Victoria, onde houve as mortes, divulgou um aviso para que as pessoas não pegassem cogumelos selvagens para consumir

:

