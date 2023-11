Mulher descobre que tem dois úteros durante ultrassom

A quarta gravidez de Kelsey Hatcher começou como a maioria das outras: com falta de menstruação. A partir daí, um teste de gravidez caseiro deu positivo e ela compartilhou a notícia com o marido, Caleb, que sempre foi “o maior encorajador”. “Quando eu disse a ele que estava grávida de novo, ele disse, 'OK, bem, qual é? mais? Vai ser ótimo. Vai ficar tudo bem'”, disse. Em sua primeira consulta de ultrassom, com cerca de oito semanas de gravidez, as coisas tomaram um rumo inesperado.

O técnico de ultrassom encontrou rapidamente o bebê e disse a Hatcher que tudo parecia perfeito. O bebê estava saudável. Então Hatcher lembrou de dizer ao técnico que sua anatomia era um pouco diferente. Ela nasceu com dois úteros, uma condição chamada didelfo uterino. “Então, se você estiver escaneando e talvez vislumbrar isso ou algo assim, não pense que é apenas algo aleatório ou que há algo errado. Há um útero totalmente separado ali”, disse Hatcher, 32 ano





CNNBrasil » / 🏆 2. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Mulher desaparece durante retiro de ioga, e participantes permanecem em silêncio durante investigaçãoSegundo denúncias, os companheiros de viagem da jovem no retiro na Guatemala não forneceram qualquer informação aos investigadores e podem até ter regressado aos EUA, deixando-a lá, ainda desaparecida

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Bombeiros tentam encontrar mulher que caiu em canal durante temporal, em Caxias; vídeo mostra quedaNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Justiça condena São Paulo a indenizar mulher torturada durante ditaduraTJ-SP confirma decisão de primeira instância que condenou estado a indenizar militante do PCB por perseguição e tortura, mas reduziu de 100 para 50 mil reais o valor fixado

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Mulher é agredida por esposa de médico durante consulta ginecológica; VÍDEOEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Larissa Manuela posta treino durante a menstruação: médicos apontam os benefícios para a saúde da mulher‘Hoje o treino teve que ser mais levinho porque menstruada eu sinto que é mais complicado ter disposição’, escreveu a atriz nas redes sociais

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Delegado agride mulher durante discussão de trânsito no CearáCaso ocorreu depois que o carro do policial perdeu o controle e subiu na calçada, atingindo uma árvore e um muro

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »