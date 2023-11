Mulher de 85 anos é acusada de furto em loja no aeroporto de Brasília

Vilma Nascimento, aos 85 anos, foi obrigada a tirar os pertences da bolsa por uma segurança após acusação de furto em uma loja no aeroporto de Brasília. A Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Discriminação Racial (Decrin) da Polícia Civil do Distrito Federal instaurou um inquérito para investigar o relato da.

O caso aconteceu na última terça-feira, e ganhou repercussão com a gravação do momento em que a baluarte precisa tirar tudo o que tem na bolsa que carrega após ser abordada por uma segurança do estabelecimento. Se for confirmado crime, o autor poderá ser indiciado conforme o Artigo 20 da Lei nº 7.716/1989, e responder por "praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional". Só queria provar a inocência del





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Polícia Civil troca comando de delegacia suspeita de grampos ilegais no DFAdriana Romana já foi chefe da Delegacia da Mulher e da 19ª Delegacia (Ceilândia), onde o caso teria acontecido

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Homem é morto por PM após invadir delegacia na zona leste de SPHomem é morto por PM após invadir delegacia na zona leste de SP

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Nudes falsos: mais vítimas serão ouvidas em delegacia que apura caso ocorrido em escola no RioPolícia investiga o caso envolvendo vítimas, alunas do 9º ano do ensino fundamental, com idades entre 14 e 16 anos, de unidade na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Jovem acusada de jogar água e óleo quente em adolescente se apresenta na delegaciaEmanuelle Almeida Martins, de 18 anos, foi liberada após se negar a prestar declarações

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Idoso é morto dentro de delegacia no Itaim PaulistaPoliciais alegam que homem os ameaçou com faca

Fonte: jornalodia - 🏆 9. / 78 Consulte Mais informação »

Idoso é morto dentro de delegacia no Itaim PaulistaHomem foi baleado após ameaçar os policiais com uma faca e ter resistido à abordagem, segundo a Secretaria de Segurança Pública do estado

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »