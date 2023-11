Mulher dá à luz sozinha em carro no estacionamento do trabalho

Michelle precisou entregar atestado de gravidez, depoimento da paramédica, testemunho de bombeiros e mesmo assim ainda não conseguiu o documento Mãe deu à luz sozinha a filha em carro no estacionamento do prédio em que trabalha — Foto: Reprodução/KXAN Enquanto trabalhava em seu salão de cabelos, no Texas, Michelle Serrano Gonzalez precisou cancelar sua última cliente e ir embora por estar sentindo dores intensas e ter tido sangramento. Com medo, ela resolveu ir embora.

O que não esperava era que pela primeira vez fosse dar à luz em um parto normal. Mãe de seis filhos, aos 42 anos, Michelle estava chegando ao fim da gravidez e o combinado era fazer outra cesariana. Mas na quarta-feira (15/11) o combinado foi descumprido por sua filha, que nasceu em um parto normal dentro do carro, um momento único e inesperado. “Eu estava com medo, pensei: 'Meu Deus, vou morrer' e apenas orei pedindo ajuda ao Senhor", contou em entrevista ao Kxan. Na segunda-feira (13/11), Michelle foi ao médico pensando que seu bebê estava chegand





