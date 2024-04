Mulher conta como foi enganada por golpista

X., que não quer ser identificada, conta como conheceu e se envolveu com Caio Henrique Camossatto, há dois anos, quando ele estava em São Paulo. O golpista foi preso por estelionato no Rio, no dia 22“Era julho de 2022 quando nos conhecemos por um aplicativo de relacionamento. Eu estava divorciada havia cerca de dois anos e estava nesse momento de aplicativos. Como em todos os casos de vítimas dele (Caio Henrique Camossatto), no começo, ele se mostrou um cara galanteador e família.

Falava o que eu queria ouvir, colocava-me como se estivesse em uma relação de muita importância. Foram seis meses de namoro. Talvez eu tenha sido a que mais tenha durado, porque acho que ele me via como uma grande fonte de recursos financeiros. Durante esse período, fiquei emocionalmente aprisionada. E, quando se está em uma situação de envolvimento financeiro, ou você acredita que o que te falam é real ou você enlouquece.A mim, ele se apresentou como produtor musica

