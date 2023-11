Mulher colombiana extraditada para os EUA por contrabando de peles de animais protegidos

Gonzalez, uma cidadã colombiana de 70 anos, foi extraditada da Colômbia para os EUA no início deste ano, depois de ter sido indiciada por autoridades norte-americanas por acusações de contrabando de peles de animais protegidos. Ela foi vista sorrindo para os fotógrafos enquanto era escoltada por oficiais da Interpol em um jato particular de Bogotá, na Colômbia, para a Flórida.

Seu advogado, Sam Rabin, da Rabin & Lopez, disse na segunda-feira que ela confessou ser culpada “diretamente ao juiz, em vez de negociar com os promotores”, pois não sentia que teria sido tratada de forma justa pelo Departamento de Justiça, que apresentou as acusações. "Ela tem fé em nossos tribunais, mas não no Departamento de Justiça e em seus promotores, que a trataram de forma mais injusta. Eles usaram o equivalente a uma arma de elefante para atacar um mosquito, quando um mata-moscas teria sido suficiente.





JornalOGlobo » / 🏆 3. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Passageira diz ter sido barrada em voo por causa de roupa esportiva que usavaMulher teve que se cobrir para ser autorizada a embarcar nos EUA

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Saiba quem é a primeira mulher que irá comandar a Marinha dos EUANomeada por Biden, Lisa Franchetti foi confirmada no caso com apenas um voto contra no Senado americano

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Conheça Lisa Franchetti, a primeira mulher que irá comandar a Marinha dos EUANomeada por Biden, Franchetti foi confirmada no caso com apenas um voto contra no Senado americano

Fonte: exame - 🏆 18. / 63 Consulte Mais informação »

Lisa Franchetti: quem é a 1ª mulher a comandar Marinha dos EUACom 38 anos de servi,ço militar nomeação de Lisa Franchetti marca a primeira vez que uma mulher é indicada para chefiar um ramo do serviço militar do Pentágono.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Prefeito nos EUA comete suicídio após site revelar que ele se vestia como 'mulher trans'Imagens foram divulgadas por site conservador

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Casa de mulher que estava de férias é demolida por engano nos EUASarah Hudgson foi avisada pela vizinha sobre a demolição de sua casa

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »