Muere la mujer de 96 años a la que atacaron dos perros en Alguazas

La mujer de 96 años a la que atacaron dos perros el pasado martes en Alguazas (Murcia) ha fallecido este fin de semana en el Hospital Morales Meseguer, en la capital murciana, como consecuencia de las graves mordeduras que le propinaron el pasado martes los dos canes.

El Consistorio, que ya ha sancionado a los propietarios de los dos perros, ha trasladado que “se tomarán medidas ejemplares contra los culpables”. Además, se han abierto diligencias penales por estos hechos en los que tuvo que actuar Policía Local, Guardia Civil y la Asociación Nacional Española de Protección y Rehabilitación Animal (Anerpa).

Muere Matthew Perry, Chandler en ‘Friends’, a los 54 añosEl actor, conocido por su papel en la comedia de televisión, ha sido hallado muerto en su casa de Los Ángeles Consulte Mais informação ⮕

La España de los propietarios y la España de los inquilinosUn mapa calle a calle con datos del censo permite encontrar las calles con más pisos arrendados o el barrio con más propietarios Consulte Mais informação ⮕

La importancia de respetar los ritmos evolutivos de los niños y no compararNo abandonar, estar en calma, ofrecer amor y admirar cada paso y progreso del niño supondrán no hacerle sentir poco válido o menos que otros y sufrir ansiedad en la vida adulta Consulte Mais informação ⮕

Muere Jordi Vila, doblador y voz de la canción de “Bola de Drac”El artista también cantó las aperturas en catalán de las populares series de animación Ranma, Musculman y ‘Les Tortugues Ninja’ Consulte Mais informação ⮕

Muere Matthew Perry: 8 momentos inolvidables de Chandler en ‘Friends’CHANDLER ATRAPADO EN EL CAJERO Consulte Mais informação ⮕

Muere Matthew Perry: ocho momentos inolvidables de Chandler en ‘Friends’Matthew Perry, en una de las primeras temporadas de «Friends». Consulte Mais informação ⮕