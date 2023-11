Muere el segundo paciente en recibir el trasplante de un corazón de cerdo

En el de Bennett, que hizo historia al convertirse en el primer ser humano en recibir la víscera de un cerdo genéticamente modificada por la empresa Revivicor para impedir que el corazón ajeno creciera y para facilitar el encaje del órgano en el cuerpo humano y evitar el rechazo, se llegó a la conclusión de que fueron los anticuerpos producidos por su sistema inmunológico los que le jugaron la mala pasada.

