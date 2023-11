Muere a los 83 años Bobby Knight, legendario y polémico entrenador de baloncesto de EE UU

Las cámaras inmortalizaron su arrebato más famoso, cuando Steve Reid, jugador de Purdue, el quipo rival, estaba a punto de lanzar un tiro libre, en un partido en febrero de 1985. Un furioso Knight cogió una silla roja de plástico y la lanzó al otro lado de la cancha, donde aterrizó detrás de la canasta. Los aficionados empezaron a lanzar monedas a la cancha. Reid falló tres de los seis tiros libres siguientes.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ELPAIS_BRASIL: Muere el segundo paciente en recibir el trasplante de un corazón de cerdoLawrence Faucette padecía una dolencia cardíaca terminal y recibió hace seis semanas en EE UU como último recurso el órgano de un animal modificado genéticamente

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Goiás e RB Bragantino?Esmeraldino e Massa Bruta fazem duelo que mexe nas duas metades da tabela

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Brasileirão: como foram os últimos jogos entre Coritiba e Grêmio?Coxa e Imortal prometem duelo animado no Couto Pereira

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

VEJA: O novo capítulo da bilionária guerra entre J&F e Paper pela EldoradoAção do MPF na Justiça Federal de Mato Grosso do Sul quer anular o negócio envolvendo a empresa de Três Lagoas

Fonte: VEJA | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: A conversa no Alvorada entre Mauro Cid e o delatado Oswaldo EustáquioA conversa no Alvorada entre Mauro Cid e o delatado Oswaldo Eustáquio

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Inelegibilidade de Braga Netto provoca mal-estar entre o TSE e militares, dizem fontesCorte está dividida e há dúvidas se os ministros estariam dispostos a comprar mais uma briga com as Forças Armadas em meio ao julgamento do 8 de janeiro

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕