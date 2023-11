Mudanças no rotativo do cartão de crédito precisam vir de forma equilibrada, diz CEO da Cielo

“O que estamos defendendo é que a concessão de crédito continue acontecendo e fluindo, e o consumo via cartões continue crescendo, que o consumidor não seja prejudicado.

Ele ressaltou ainda que o lucro dos nove primeiros meses deste ano cresceu 40% sobre mesmo período de 2022, e algumas vezes sobre os resultados de 2021 e 2020. “É uma soma de resultados que nos deixa extremamente contentes, mostra que estamos evoluindo de forma consistente e sadia. Temos muita ambição e vontade de crescer mais e mais rápido.”.

Sobre a base de clientes, Bassols explicou que inicialmente a companhia trabalha para estabilizá-la, para em um segundo momento aumentá-la. Ainda assim, argumentou que já atingiu um ponto de inflexão, já que a queda vem diminuindo. De qualquer forma, o CEO explicou que, mais importante do que o número de clientes, é o volume de pagamentos processados. “Se conquistarmos clientes maiores, a base pode até ficar estável, mas com volumes crescentes”.

Sobre a queda na “take rate” (taxa cobrada em cada transação), Bassols afirmou que o movimento se deve à renovação da base de clientes, com a companhia avançando em direção ao porte médio dentro do varejo, que tem taxas menores do que os clientes pequenos. Ainda assim, disse ter convicção de que a companhia pode reverter essa queda no yield de receita (outro nome para a ‘take rate’).

