Mubalada Capital quer tirar Zamp do Novo Mercado da B3

Ao chegar a 30,4% do capital da Zamp, controladora do Burger King Brasil e Popeyes, a Mubalada Capital quer tirar a companhia do Novo Mercado da B3. Em carta enviada hoje ao conselho de administração da empresa, a gestora pede a convocação de uma assembleia extraordinária de acionistas para votar a migração, sem especificar Nível 1 ou Nível 2.

O cerne da proposta da Mubadala é aumentar a moeda de troca da Zamp, seja para captacao de recursos ou para transações de M&A. Ao deixar de ter uma estrutura de capital somente em ações ordinárias, a companhia poderia também levantar capital com emissão de preferenciais ou usá-las numa relação de troca para combinação de negócios com empresas nacionais, que estão fora do Novo Mercado, ou companhias estrangeiras de alimentação e bebidas. Na carta, a companhia cita ainda a possibilidade de uma migração da listagem principal para o exterior, de olho nas bolsas americana





