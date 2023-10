MPF dá 15 prazo para Banco do Brasil pedir desculpas sobre a escravidão

O Banco do Brasil terá 15 dias úteis para se manifestar sobre o reconhecimento da sua participação no tráfico de pessoas escravizadas e na escravidão, bem como um pedido de desculpas. Isto ficou definido na reunião entre Ministério Público Federal e representantes do Banco do Brasil nesta sexta-feira. No mesmo prazo, o banco deverá se manifestar sobre o interesse da construção de um plano de reparação.

A reunião foi para discutir o inquérito civil instaurado pelos procuradores para apurar as responsabilidades e a participação no banco na escravidão e no tráfico de pessoas negras no século 19. Antes da reunião, o banco divulgou uma nota em que diz que o período escravista precisa ser analisado de modo completo, com a devida consideração do contexto histórico, social, econômico, jurídico e cultural do período em que se desdobrou a escravidão". Os historiadores presentes no encontro criticaram a concepção do banco sobre o tema.

Brasil Manchetes

