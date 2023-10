MP do Rio investiga falta de luz no Nilton Santos e Botafogo pode ser responsabilizado

O Ministério Público do estado do Rio de Janeiro abriu nesta sexta-feira (27) um inquérito civil sobre a falta de energia no estádio Nilton Santos duranteOs clubes, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ), foram comunicados pelo MP para se manifestarem em até 15 dias sobre o ocorrido.

A 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva e Defesa do Consumidor e do Contribuinte da Capital instaurou o inquérito civil para apurar a falta de energia no Estádio Nilton Santos durante a partida válida pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, no sábado (21). A Promotoria chamou atenção pelo fato da CBF, com o aval dos clubes, ter suspendido e adiado o jogo para o dia seguinte, sem a presença do público pagante.

Devido a este fato, o Botafogo, Athletico Paranaense, CBF e a FERJ foram intimados a se manifestar sobre o ocorrido em até 15 dias. A Promotoria lembrou que o clube mandante, no caso o clube carioca, deve reparar o dano material, moral, individual e coletivamente dos torcedores que estiveram na partida no sábado. headtopics.com

