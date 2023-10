MP diz que defesa de Brennand promove ‘revitimização’ de mulher que o acusa de estupro

O Ministério Público de São Paulo (MP-SP) apresentou uma manifestação na Justiça nesta sexta-feira na qual pede a apuração de suposta quebra de sigilo judicial por parte da defesa do empresárioPara a Promotoria, o advogado Roberto Podval, que representa o empresário, “expôs detalhes do processo” movido por uma mulher que disse ter sido estuprada por Brennand em 2021. Assim, alega o MP-SP, a mulher “está sendo revitimizada”.

Em petição apresentada à Justiça no início deste mês, a defesa de Brennand havia contestado o depoimento prestado pela vítima. A mulher falou em juízo que se sentiu “incapaz” depois de tomar uma caipirinha de caju em um jantar com o empresário, em 2021. “Eu não tinha condições físicas de me defender do que tava acontecendo”, declarou.

“Felizmente, uma imagem vale mais que mil palavras”, escreveu o advogado na petição. A foto em questão mostra a mulher supostamente praticando sexo oral (a defesa censurou na imagem o que seria o órgão genital do empresário). Para o advogado, a foto comprova que a mulher teve relações sexuais “de maneira (muito) bem consentida”. headtopics.com

— Isso configura exposição vexatória e constrangedora para a vítima, o que é condenado pela Lei da Importunação Sexual. A própria Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) repudia essa prática e vamos tomar as providências contra esse ato leviano e criminoso.— Para esse tipo de crime (estupro), normalmente não há testemunhas. Então a palavra da vítima tem um peso majorado.

Já condenado a cumprir dez anos e seis meses de prisão por estupro, Thiago Brennand ainda enfrenta na Justiça outros seis processos, dos quais dois estão em fase final e poderão ter sentenças proferidas nas próximas semanas.Secretário do Tesouro reconhece dificuldade em atingir a meta de 2024, mas diz que não há discussão sobre mudança headtopics.com

