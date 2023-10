MP abre investigação sobre falta de energia em Botafogo x Athletico-PR

Botafogo, Athletico-PR, CBF e Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (Ferj) foram convocados pelo Ministério Público (MP-RJ) para prestar esclarecimentos sobre a decisão de adiar o jogo e retomá-lo sem público, por causa da falta de energia no estádio Nilton Santos.

'O clube mandante deve, se não for excluída a sua responsabilidade objetiva pela integral prestação do serviço, reparar o dano material e moral, individual e coletivamente considerado, esta reparação sendo o principal foco da investigação', completa a nota do MP.

