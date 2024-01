Movimentos sociais organizam ato contra agressões transfóbicas e racistas no Rio

Movimentos sociais que lutam contra a LGBTfobia organizam um ato, nesta sexta-feira (26), em repúdio às agressões transfóbicas e racistas sofridas por duas mulheres trans e negras na saída de um evento no Casarão do Firmino, na Lapa. Os manifestantes vão se concentrar às 19h, na Cinelândia, no Centro do Rio. De lá, o grupo vai fazer passeata até o local onde aconteceram as agressões, na madrugada da última sexta-feira (19).

Diante do ocorrido, que teve ampla repercussão e provocou uma onda de indignação entre as entidades em defesa da diversidade, ativistas da Frente LGBTIA+ do Rio de Janeiro, que organizam o ato, definiram seis demandas urgentes direcionadas ao poder público, e que serão pauta durante a manifestação





