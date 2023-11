Motorola Moto G73 é bom? Veja prós e contras do celular

No competitivo mercado intermediário, o Motorola Moto G73 se destaca com recursos robustos e preço acessível, buscando equilibrar qualidade e valor.A câmera principal de 50 MP do Moto G73 sugere grandes capacidades fotográficas, além de selfies de qualidade graça aos 16 MP da frontal. O aparelho filma em Full HD.

260, o Moto G73 aposta no custo-benefício, posicionando-se como uma opção viável para quem busca usar apps do dia-a-dia como WhatsApp e Uber sem estourar o orçamento.A bateria de 5.000 mAh indica uma longa duração, um ponto crucial para usuários intensivos. Essa capacidade sugere menos preocupações com recargas durante o dia.

Motorola Moto G54 é bom? Veja prós e contras do celularCelular tem câmera com sensor principal de 50 MP e conectividade 5G Consulte Mais informação ⮕

Relembre é viver: Motorola V3 e mais 7 celulares 'iPhones dos anos 2000'Momento de abrir o álbum de família e relembrar quem tinha os celulares mais populares e inovadores dos anos 2000. Veja 8 modelos ícones dessa época! Consulte Mais informação ⮕

Sul-Americana: torcedor do Fortaleza viaja de moto e ganha ingresso para a finalThiago de Freitas Moura é cearense, mora em Porto Alegre e resolveu ir a Punta del Este, no Uruguai, sem entrada ou hospedagem garantidos Consulte Mais informação ⮕

Torcedor do Fortaleza vai de moto até o Uruguai e tem final felizFortaleza x LDU neste sábado (28), às 17h, pela final da CONMEBOL Sul-Americana, terá transmissão pela ESPN no Star+ Consulte Mais informação ⮕

Só 2 dos 38 ministros de Lula cogitam disputar prefeituras em 2024Veja quem são os possíveis candidatos do primeiro escalão do governo federal Consulte Mais informação ⮕

Brasil é um dos países em que a conta de luz mais pesa no bolso; veja quem paga menosVeja quem paga menos entre 34 países da OCDE Consulte Mais informação ⮕