Motorista preso na Turquia com 55kg de cocaína em carro trabalhava há 7 anos na Embaixada do Brasil

Carro da embaixada da Bulgária em Sófia foi furtado e usado para tráfico de drogas — Foto: Divulgaçãoera considerado um funcionário exemplar, com um comportamento impecável, segundo interlocutores da área diplomática. Após sete anos de trabalho, o servidor, de nacionalidade turca, foi demitido por justa causa.. De acordo com a imprensa local, o carro com placa diplomática foi detido em Kapikule, posto de passagem na fronteira turca.

Momentos antes da apreensão, funcionários da alfândega suspeitaram do carro e realizaram a inspeção. Eles encontraram 52 pacotes de cocaína escondidos em diferentes locais do veículo. O motorista e o passageiro, que viajava com ele, foram detidos sob a acusação de tráfico de drogas.

