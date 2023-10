Motorista preso com drogas na Turquia tinha 'comportamento exemplar' até o delito, dizem diplomatas

Carro da embaixada da Bulgária em Sófia foi furtado e usado para tráfico de drogas — Foto: Divulgação

A apreensão da droga por autoridades turcas ocorreu na fronteira entre a Bulgária e a Turquia. De acordo com a imprensa local, o carro com placa diplomática foi detido em Kapikule, posto de passagem na fronteira turca. O veículo tinha antes passado pelo posto de Kapitan Andreevo, na Bulgária.

O nome do ex-servidor não foi divulgado. Como motorista, ele tinha acesso ao veículo e contava com a confiança dos funcionários da embaixada. Seu pai trabalha no local há 40 anos.

