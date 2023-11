Motorista embriagado atropela e mata três idosas na zona norte de SP

Um motorista embriagado confessou que ingeriu bebida alcoólica após atropelar e matar três idosas na zona norte de São Paulo (SP). As vítimas caminhavam na rua e iam à missa, na manhã de domingo (29.out). Uma câmera de monitoramento flagrou o acidente. Nas imagens, uma pessoa que está atravessando a rua percebe o carro vindo em alta velocidade e para. Na sequência, o veículo atinge as vítimas e derruba um poste.

As idosas foram socorridas a hospitais da região, mas morreram instante depois. Elas tinham idades entre 76 e 82 anos. A parte da frente do carro ficou completamente destruída. O condutor, de 19 anos, estava acompanhado de dois amigos da mesma idade. O veículo, porém, tem capacidade para apenas duas pessoas. Ele teria perdido o controle do carro quando um ônibus passava do outro lado da via. O impacto foi tão forte, que ele só parou quando bateu em uma palmeira, que foi arrancada do chão.

De acordo com testemunhas, a passageira do veículo ficou transtornada. O motorista foi preso em flagrante e levado à delegacia. O rapaz vai responder por triplo homicídio e confessou que ingeriu bebida alcoólica. headtopics.com

